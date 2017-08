Cagliari, Giulini contro Borriello: "Via solo per soldi"

Tommaso Giulini all'attacco di Marco Borriello: l'addio del centravanti ha scosso Cagliari che si era innamorata di lui dopo la grande stagione disputata l'anno scorso. Il giocatore ha preferito la Spal e il presidente rossoblù lo ha criticato duramente.



"Credo sia mancata un po' di riconoscenza nei confronti della società e della città - ha detto il patron a Premium Sport - c'è stata mancanza di rispetto nei confronti dell'allenatore e dei compagni. Credo sia finita nel modo in cui doveva finire: c'è chi gioca per la maglia, chi per altri valori. I nostri valori sono altri: credo che il ragazzo sia soddisfatto visto che va a prendere il doppio di quello che prendeva a Cagliari"



"Non posso pretendere che tutti amino la maglia, soprattutto quelli arrivati da poco: quello che possiamo pretendere è che la maglia venga rispettato fino in fondo e in questo caso non lo è stato. E non lo è stato per motivi prettamente economici, dato che mi è capitato sotto gli occhi il suo contratto a Ferrara"



"In attacco abbiamo un parco giocatori importanti, abbiamo Sau che l'anno scorso si è sacrificato tantissimo e anche questo è il motivo dei 16 gol di Borriello l'anno scorso, oltre al fatto che l'allenatore l'ha sfruttato al meglio"