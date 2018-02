Cagliari, Giulini: "Borriello non ci serviva più. Barella? Niente Juventus"

"Borriello è stato l'acquisto migliore della nostra gestione e il divorzio la migliore uscita della nostra gestione: è andato via quando non serviva più. Meglio di così...". In un'intervista a L'Unione Sarda il numero 1 del Cagliari Tommaso Giulini lancia una stoccata all'attaccante trasferitosi la scorsa estate alla Spal: del resto l'attaccante si era lasciato molto male con il club e soprattutto con il presidente, che lo aveva attaccato ai microfoni di Premium Sport ("E' andato via solo per soldi"), ricevendo una risposta piccata via social dalla punta ("Dice bugie").



Il discorso si sposta quindi su Nicolò Barella, che molti danno vicino alla Juventus: "No, è un giocatore del Cagliari anche per la prossima stagione e sinceramente non credo che andrà alla Juventus anche se dovesse cambiare squadra".



Giulini infine saluta Mario Beretta che si appresta a ricoprrire il ruolo di coordinatore del settore giovanile del Milan: "Sinceramente un po' me l'aspettavo, ci sono delle offerte a cui non puoi dire di no. Torni a casa e lavori nella tua squadra del cuore, da noi ha fatto un lavoro straordinario. Accanto a lui c'era Oscar Erriu, pronto per diventare il direttore organizzativo di tutto il nostro settore giovanile".