Cagliari, Giulini: "Assurdo non vedere un rigore del genere"

Cagliari-Juve finisce tra le proteste dei sardi: ecco le parole di Tommaso Giulini, patron dei sardi, a Premium Sport.



“Le spiegazioni che ho chiesto a Calvarese? Purtroppo non sono riuscito a ottenerle. Così non va bene, perché noi ci giochiamo la vita in ogni partita. Siamo bravi e buoni, ma non possiamo rimarcare che il campionato, almeno giù, è falsato. Chiedetelo anche al Crotone, cosa pensa del fallo di mano di Mertens. Poi, se vogliono creare un campionato in cui nelle zone alte sono tutti felici e contenti, che ci facciano sapere. A Roma perdiamo un punto per fallo di Fazio e oggi non possiamo giocarci la partita perché non ci danno un calcio di rigore evidente: spiegateci cosa dobbiamo pensare.



"È incredibile non vedere una cosa del genere, è assurdo: Calvarese può anche sbagliare, ma Banti al Var non può non segnalarglielo. È una cosa incredibile. Anche oggi, come a Roma, usciamo con zero punti quando in realtà li avremmo meritati: non accetto di perdere così, fa male al sistema".