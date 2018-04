Cagliari, Diego Lopez confermato

Il Cagliari nelle aveva seriamente pensato di sostituire Diego Lopez a tre giornate dal termine per dare una scossa alla squadra, reduce dal pesante ko contro la Sampdoria e in piena zona retrocessione, con soli due punti di vantaggio sul Chievo terzultimo. Ma dopo ore di riflessione la dirigenza sarda ha scelto di confermare l'uruguaiano che dovrà tentare di salvare la squadra nelle ultime tre partite.



Tre le opzioni valutate dal presidente dei sardi Tommaso Giulini: Massimo Rastelli, esonerato a ottobre, Nicola Legrottaglie, il secondo del tecnico campano andato via anche lui in autunno e Beretta, responsabile del settore giovanile. Altri allenatori - secondo quanto riferito dall'Ansa - contattati avrebbero invece rifiutato.



Intanto i giocatori sono tornati tutti a Cagliari - il lunedì di solito è libero - a disposizione per un eventuale inizio di ritiro da questo pomeriggio o da domani in vista della partita di domenica sera con la Roma.