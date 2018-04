Cagliari, Diego Lopez a rischio esonero

Potrebbe saltare un'altra panchina in Serie A. Il Cagliari nelle ultime ore starebbe pensando di sostituire Diego Lopez a tre giornate dal termine per dare una scossa alla squadra, reduce dal pesante ko contro la Sampdoria e in piena zona retrocessione, con soli due punti di vantaggio sul Chievo terzultimo.



Tre sarebbero le opzioni per il presidente dei sardi Tommaso Giulini: Massimo Rastelli, esonerato a ottobre, Nicola Legrottaglie, il secondo del tecnico campano andato via anche lui in autunno e Beretta, responsabile del settore giovanile. Da questi nomi non si dovrebbe uscire, anche perché altri allenatori - secondo quanto riferisce l'Ansa - contattati in queste ore avrebbero già rifiutato. Rimane in pista anche la conferma di Lopez.



L'unica decisione presa al momento è stata quella dell'immediata revoca dei permessi. I giocatori sono tornati tutti a Cagliari - il lunedì di solito è libero - a disposizione per un eventuale inizio di ritiro da questo pomeriggio o da domani in vista della partita di domenica sera con la Roma.