Cagliari, Cragno: "Voglio fare un favore alla Juventus"

La lotta scudetto tra Napoli e Juventus passa pure attraverso le squadre che azzurri e bianconeri devono affrontare da qui alla fine del campionato. E se il Benevento spera di fare un favore alla capolista, Alessio Cragno è di idea opposta. "Lunedì sera spero di fare un piacere alla Juve" le parole del portiere del Cagliari alla Gazzetta dello Sport.



Il Napoli, infatti, sfiderà proprio i rossoblù nel posticipo: "Hanno un ruolino impressionante, dare il cento per cento non basterà - continua Cragno - e, se potessi, a Sarri toglierei Mertens, Insigne e Callejon. Ma il più in forma dei tre è l'italiano". Cosa dovrà fare il Cagliari per fermare la squadra partenopea? "Giocare da squadra con un supplemento di concentrazione e temperamento, i tifosi stiano tranquilli: diremo la nostra".