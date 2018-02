Cagliari, Cigarini: "Dedico il gol a chi mi ha venduto al Fantacalcio"

Forse quel gol segnato a Crotone il 28 gennaio scorso ha convinto alcuni fantallenatori a continuare a puntare su Luca Cigarini, forse altri hanno invece pensato che si trattasse soltanto di un caso (il centrocampista del Cagliari non segnava in Serie A dal 10 aprile del 2016, quando vestiva la maglia dell'Atalanta) e l'hanno venduto, magari per puntare su uno dei (pochissimi) nuovi arrivi del mercato.

Sono soprattutto quei fantallenatori che non hanno avuto fiducia in lui i destinatari del messaggio che Cigarini ha pubblicato sulla propria pagina Instagram dopo il gol (il secondo in due giornate) segnato domenica scorsa alla Spal: "Dedico il gol a tutti i miei fantallenatori, soprattutto a quelli che mi hanno venduto all’asta di riparazione" ha scritto il centrocampista classe 1986.