Cagliari, Carli: "Eravamo scioccati, tutti dicono che andremo in B"

Nessun terremoto a Cagliari dopo il tonfo con la Sampdoria e a spiegare il perché è l'ultimo arrivato, il d.s. Marcello Carli: "Sono stati tre giorni pesanti in cui sono uscite anche voci che non sono vere. Ci vuole chiarezza. Sono qui per mettere la faccia e fare il punto della situazione. Dopo la partita con la Samp siamo rimasti tutti scioccati, è stata una prestazione veramente brutta, i ragazzi sanno cosa ho detto a loro e all'allenatore. Lunedì sono state fatte alcune valutazioni col presidente e si è deciso di proseguire con lui. È giusto che i ragazzi, l'allenatore e la dirigenza si prendano le proprie responsabilità, andando a giocare queste ultime tre gare senza alibi. Per noi questa è stata la migliore linea da tenere. Abbiamo deciso che la persona giusta è ancora Lopez".



"È normale che dopo la gara abbiamo pensato mille cose, ma poi siamo arrivati alla conclusione che qui nessuno deve scappare e tutti ci devono mettere la faccia. I tifosi? Con le emozioni possiamo portare i tifosi dalla nostra parte. Con prestazioni così è normale che la gente stia lontana e bisogna anche chiedere scusa. Il destino è nelle nostre mani, tutti dicono che abbiamo un calendario difficile (Roma, Fiorentina e Atalanta, n.d.r.), tutti ci danno per spacciati. Ora sta a noi, ci prendiamo le nostre responsabilità. Senza appelli, solo dimostrare in campo di meritarci l'affetto della gente".



"Non ho chiamato nessun altro allenatore, ci tengo a dirlo, perché credo che questa sia la strada giusta. E' inutile creare confusione. Anche se sono arrivato da poco è come se fossi a Cagliari da quindici anni. Mi prendo tutte le responsabilità. Rastelli? Si sono fatti diversi pensieri, è normale. Domenica a fine primo tempo ero davvero frastornato. Sicuramente sono tre giorni che non dormo, vi dico che nella vita si prende una linea e si va avanti, fermo restando che può anche non piacere".



"Secondo me c'è un problema psicologico. La realtà è che in questo momento la squadra ha dimostrato di essere fragile. Noi dobbiamo pensare che tutti dicono che siamo la squadra con più possibilità di retrocedere e avere poi la forza di reagire. Non voglio parlare di errori che sicuramente ci sono stati, perché altrimenti si potrebbe pensare che sono venuto a giustificarmi con voi"