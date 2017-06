Cagliari, Borriello vince la scommessa con Vieri

Sulla soglia dei 35 anni, che compirà a giugno, Marco Borriello sta vivendo la sua terza migliore stagione della carriera. Con il Cagliari siamo a 16 gol (12 in serie A, quattro in Coppa Italia) in 27 presenze, dietro a 17 in 46 alla Roma nel 2010-11 e i 19 in 37 al Genoa nel 2007/08 ma con ancora undici partite di campionato con cui rintuzzare il bottino.



Dopo una giornata negativa - sconfitta 5-1 contro l'Inter e mezzo battibecco con Rastelli alla sostituzione -, per Borriello arriva comunque una buona notizia: avrà le vacanze estive pagate. Da chi? Ovviamente da Christian Vieri che a inizio stagione lo aveva sfidato: "Se arrivi almeno a 15 gol sarai mio ospite".



L'unico problema era nei risvolti della scommessa, i 15 gol dovevano essere in campionato (e quindi ne mancherebbero ancora 3) o complessivi? E' stato lo stesso ex bomber azzurro a chiarire: "Ha vinto Marco, gli pagherò le vacanze. Ma sono contento, se lo merita e io avevo fatto questa scommessa per stimolarlo, pungolarlo. Però il capocannoniere sarà Belotti".