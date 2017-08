Cagliari, Borriello salta la Juve: rottura con Rastelli, è sul mercato

Non è la prima volta, magari sarà l'ultima: Marco Borriello ha rotto col Cagliari e cambierà ancora squadra. Uno scenario sorprendente alla vigilia del debutto in campionato, che infatti l'attaccante napoletano salterà: Rastelli non l'ha convocato per la prima partita in programma sabato e non è partito questa mattina assieme ai compagni a Torino per la trasferta con la Juventus.



L'esclusione è legata a motivi disciplinari. Dietro il possibile divorzio ci sono probabilmente gli strascichi di quanto accaduto sabato scorso sempre a Torino, ma nella gara di Coppa Italia col Palermo: il giocatore aveva mostrato disappunto quando l'allenatore Massimo Rastelli lo aveva richiamato in panchina nelle ultime fasi della gara col risultato ancora in bilico. Una situazione che però non si è appianata.



Le voci sul clamoroso colpo di scena (il bomber aveva firmato qualche settimana fa il rinnovo di un anno con opzione sul secondo) sono emerse giovedì in tarda serata con tanto di ipotesi di nuova destinazione per il giocatore, la Spal. Rastelli, del resto, in conferenza era stato chiaro. "La sua reazione non mi preoccupa, il Cagliari viene prima di tutto".