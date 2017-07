Cagliari, Borriello: "Milan, prendi Belotti!"

Marco Borriello ha commentato ai nostri microfoni il rinnovo fino al 2019 con il Cagliari: "Ringrazio il presidente e il nuovo direttore sportivo per la fiducia che mi hanno ridato - le parole in esclusiva a Premium Sport -. Volevo ringraziare anche i miei compagni di squadra, il mister e l’ex direttore Capozucca. Non vedo l’ora di entrare nel nuovo stadio del Cagliari per dimostrare di nuovo l’attaccamento che ho per questa maglia".



L'attaccante sogna ancora la maglia azzurra: "Ovviamente, dopo le ultime dichiarazioni di Ventura, devo crederci. Ma prima bisogna pensare alla salvezza del Cagliari. Sto bene, sono pronto a combattere e a ripetere la stagione dello scorso anno. Sedici gol sono tanti ma ci proverò ancora e speriamo che i miei compagni mi diano una mano".



A proposito delle tante reti della scorsa stagione, c'è aria di una nuova scommessa con Vieri? "Non lo so se Bobo vuole scommettere ancora... (ride, ndr). Facciamo che se deve andare tutto come previsto pagherò io a lui le vacanze, anche perché ha il braccino corto!".



Focus sulle sue ex squadre: "Bonucci al Milan? E’ stato un fulmine a ciel sereno ma nel calcio può capitare. Magari ha pensato a un ciclo finito e ha voluto una nuova sfida. Il Milan sta spendendo tanto, vedremo se Montella riuscirà a ottenere subito dei risultati. La Juve però per me rimane di un altro pianeta. Ha fatto acquisti importantissimi come Douglas Costa. Migliora anno dopo anno, le altre sono sempre dei punti interrogativi: i bianconeri restano la squadra da battere".



Infine, un consiglio ai rossoneri "Belotti, Aubameyang o Kalinic per il Milan? Sono tre grandi calciatori, io però sono italiano, conosco Belotti e lo apprezzo moltissimo: ha una rabbia incedibile, se io fossi un dirigente del Milan punterei assolutamente sul Gallo".