Cagliari, Borriello incassa da Vieri e devolve tutto in beneficenza

La scorsa estate Christian Vieri aveva sfidato l'amico Marco Borriello: "Segna 15 gol in campionato e ti pago la prossima vacanza". E l'attaccante del Cagliari non si è fatto pregare: mancano ancora due giornate di serie A ed è arrivato a quota 16 gol in 34 presenze (sua migliore stagione dopo le 19 reti del 2007/08 al Genoa).



Bobo ha riconosciuto di aver perso e ha mandato l'assegno a casa Borriello che, dopo aver incassato, ha reinvestito l'intera somma in beneficenza come ha spiegato su Instagram: "Invece di spendere questi soldi per la famosa vacanza, regalerò tre defibrillatori a tre realtà che mi stanno a cuore: la città di Napoli (dove è nato, ndr), la regione Sardegna e la città di Norcia (colpita dal terremoto un anno fa, ndr). In attesa di una nuova scommessa, vi abbraccio".