Cagliari-Atletico Madrid 0-1, Borja gol, Cossu dice addio al calcio

Un bel Cagliari, una meravigliosa Sardegna Arena che ha salutato il suo idolo Andrea Cossu. L'Atletico Madrid, senza i big Diego Costa e Griezmann, vince 1-0 il test italiano prima della sfida di Ferragosto contro il Real Madrid che metterà in palio la Supercoppa europea. A decidere è stato un gol di Borja al 32' del primo tempo, ma la squadra di Ronaldo Maran, che domenica giocherà in Coppa Italia contro il Palermo, ha comunque superato bene il test.



Compatto e sicuro nel primo tempo, l'undici rossoblù ha sfiorato il gol due volte con Farias e si è lasciato "bucare" solo in occasione della rete del vantaggio dei colchoneros. Nel secondo tempo, il Cagliari ha anche colpito una traversa con Deiola, lanciato da un assist di Sau. Nel finale gloria per il portiere Aresti che ha deviato sul palo un colpo di testa di Molejo.



L'amichevole (14mila gli spettatori) è stata l'occasione per salutare Andrea Cossu che ha deciso a 38 anni di dare l'addio al calcio giocando i primi 7 minuti dell'amichevole. Prima della partita c'è stato anche un minuto di raccoglimento in memoria dell'allenatore Gustavo Giagnoni, sardo e tecnico del Cagliari per tre stagioni.