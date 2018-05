Caccia all'Europa League, in quattro per due posti

Tre squadre per due posti. La corsa all'Europa Legue, a 180 minuti dalla fine, vede in realtà, oltre a Milan, Atalanta e Fiorentina, in gioco anche la Sampdoria, che, però, dopo la sconfitta con il Sassuolo e per stessa ammissione di Giampaolo, ha poche possibilità, visto il distacco, 6 e 5 punti, dal sesto e settimo posto, occupati da Milan e Atalanta, le due squadre favorite e avversarie, domenica sera, nello scontro diretto di Bergamo, con Gomez e compagni capaci di vincere 2-0 all'andata.

Le scorie post-sconfitta con la Juventus in Coppa Italia e il calendario non sembrano dare una mano ai rossoneri, che all'ultima giornata affronteranno a San Siro la Fiorentina, con i viola che prima ospiteranno al Franchi un Cagliari terzultimo e alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione.

Cagliari che, nell'ultimo turno, riceverà l'Atalanta in un match dove i destini di salvezza ed Europa saranno intrecciati. Ecco perchè la corsa all'Europa League potrebbe essere decisa già dalle gare della penultima giornata, Atalanta-Milan e Fiorentina-Cagliari. In caso di vittoria sui bergamaschi e di sconfitta o di pareggio dei viola, i rossoneri sarebbero già certi del sesto posto. Se la Fiorentina dovesse battere il Cagliari, al Milan basterà un punto con i viola per arrivare sesti.

Una vittoria dell'Atalanta o un pareggio, con la contemporanea vittoria dei viola, rinvierebbe, invece, tutto all'ultimo turno, con il Milan che potrebbe passare dal paradiso (il sesto posto) all'inferno (l'ottavo, con annesso addio all'Europa) oppure finire in purgatorio (la settima piazza), con il peso di inizire la prossima stagione con i preliminari di fine luglio.