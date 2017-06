Buonumore in casa Juve: Evra e Dani Alves versione 'cantanti'

DONT WORRY BE HAPPY!!!! And I'm sorry for the nappy at the end and of course I LOVE THIS GAME!!! Hahahahahahahaha #happy#nappy Un video pubblicato da Patrice Evra (@patrice.evra) in data: 20 Nov 2016 alle ore 06:23 PST

Regna il buonumore in casa Juventus. Patrice Evra, sempre molto attivo sui social, si è divertito nel cantare in auto "Don't worry be happy", celebre canzone di Bobby Mc Ferrin e ha postato come di consueto il video della sua 'performance' su Instragram corredando il tutto con la frase che è diventata il suo machio di fabbrica: "I love this game". Forse anche per rispondere a un compagno di squadra particolarmente esuberante, ovvero Dani Alves. Anche l'esterno brasiliano, nella giornata di domenica, si è mostrato in versione cantante prendendo a prestito proprio il messaggio di Evra...