Buon compleanno San Siro: la Scala del calcio compie 90 anni

Buon Compleanno San Siro! Esattamente 90 anni fa, con un derby amichevole tra Milan e Inter (terminato 6-3 per i nerazzurri), veniva inaugurato l’impianto di via Piccolomini, che domenica in occasione di Inter-Juventus ha fatto registrare il record d'incassi nella storia della Serie A (76.484 spettatori, per un totale di 3.943.518 €).

Costruito in soli tredici mesi, lo stadio fu voluto da Piero Pirelli, presidente dei rossoneri dal 1909 al 1928, ed ospitò esclusivamente le partite del Milan fino al 1947, quando anche l’Inter, che fino ad allora giocava le gare interne all’Arena Civica, decise di trasferirvisi. Nel 1955 e nel 1990 le due grandi ristrutturazioni che lo hanno reso come lo conosciamo oggi, nel 1980 l'impianto fu ribattezzato 'Giuseppe Meazza' in memoria del grande calciatore che indossò sia la maglia dell’Inter sia quella del Milan.