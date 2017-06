Buon compleanno Genio: Savicevic compie 50 anni

I tifosi del Milan lo ricordano ancora con grande nostalgia: Dejan Savicevic rimarrà per sempre nel cuore del popolo rossonero. Nella giornata di oggi il Genio compie 50 anni e, per l'occasione, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport: "Ai miei tempi era dura, noi 10 facevamo fatica perché comandava il 4-4-2 e gli allenatori non volevano cambiare. Io e Baggio soffrivamo, solo Zola nel Parma aveva la sua posizione. Oggi almeno, con il 4-2-3-1, c’è quel posto dietro la punta: io facevo l’esterno destro, mi sacrificavo. Ma vincevamo", queste alcune delle dichiarazioni del montenegrino, che ricorda con piacere Silvio Berlusconi: "Mi è sempre stato vicino, mi aiutava nei momenti difficili. Senza di lui sarebbe finita presto: dopo il primo anno tutto lo staff tecnico era contro di me, dicevano che non mi ero integrato, che non parlavo la lingua, ma Berlusconi ha detto: «Resta»".



Su Savicevic, si espresso anche Adriano Galliani: "Il presidente Berlusconi vide un fotomontaggio del Guerin Sportivo con Savicevic in maglia Juve. Mi chiamò: «Non possiamo farlo andare lì». Partii per Belgrado. Il momento più bello? La finale 1994, Milan campione d’Europa e Berlusconi Premier nella stessa sera. Il Genio mi abbracciò e mi disse: «I grandi giocatori fanno solo le grandi partite». Ogni volta che vedevo Zubizarreta, a cui aveva segnato col pallonetto, gli portavo i saluti del Genio e lui mi inseguiva per la sala. Se Dejan ci fosse stato nel 1995, avremmo rivinto. Un difetto del Genio? Andava troppo forte in autostrada, anche a 180 sulla corsia di sorpasso. Terribile".