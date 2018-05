Buffon racconta la depressione: "Pensavo di morire"

"Nessuno si accorgeva di niente e questo mi faceva sentire ancora più solo. Il cuore batteva a mille, il respiro diventava sempre più affannoso, pensavo di morire, pur sapendo che non sarebbe accaduto". Gianluigi Buffon torna sul delicato tema della depressione che lo colpì tra il 2004 e il 2005 e in uno stralcio del libro 'Demoni' pubblicato da 'La Stampa' rivela: "Avevo perso la gioia di vivere, non davo più sollecitazioni al mio cervello per sottrarlo alla fissazione in cui era caduto".

In particolare l'ex numero uno della Juventus, che aspetta di conoscere la sentenza della Uefa, ricorda un episodio specifico: "Non potrò mai scordare una sfida di campionato contro la Reggina, in casa. Prima della partita, durante la fase di riscaldamento, mi è venuto un fortissimo attacco di panico. Ero in campo ma feci affidamento sul mio orgoglio, sul mio amore per il lavoro e decisi di non mollare. Mi sono detto: 'Se molli adesso lo farai ogni volta che sarai in difficoltà'. Rimasi in campo e feci una parata dopo pochi minuti, su Cozza. Vincemmo la partita per 1-0 e per me quella parata ha rappresentato per me una scossa clamorosa, ha funzionato da elettroshock".

Il portiere poi racconta le difficoltà di quel periodo e ricorda un altro episodio: "Quello stato di me così arrendevole, che non conoscevo, mi accompagnava nel baratro di mille domande. Cosa sta accadendo? Perché proprio a me? Ma non sono bello, ricco e famoso?" A 'salvarlo' è stato un quadro: "Un giorno andai alla Galleria d'Arte di Torino e mi innamorai di un quadro di Chagall, 'La Passeggiata'. Pensai che le piccole cose potevano darmi una mano e che potevo ritrovare la gioia di vivere. Tornai il giorno dopo a rivedere il quadro. Ci vuole pazienza, non è che il male possa sparire dall'oggi al domani, come dall'oggi al domani non è venuto".