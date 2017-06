Buffon: "Punto al sesto Mondiale, deciderò io quando smettere"

"L'obiettivo è il sesto Mondiale, sarebbe veramente un onore per me, per questo vorrei giocare al massimo un altro paio di stagioni". Gigi Buffon conferma in linea di massima in una intervista a L'Equipe quanto detto ai microfoni di Premium Sport, ovvero la volontà di puntare a Russia 2018 prima di dire addio al calcio giocato.



"Dopo 23 anni di carriera, arrivare a 24 o 25 non è un problema - osserva il portiere della Juventus e della Nazionale - a maggior ragione se tra due anni dovessi giocare a questi livelli". "Se mi dovessi rendere conto che non sono più lucido, che i miei errori sono dovuti all'età, allora sarò il primo a dire basta", aggiunge Buffon, nel mirino della critica a inizio stagione per la papera in Italia-Spagna di inizio ottobre.



"Ho abituato tutti a fare massimo uno o due errori all'anno, per questo appena ne commetto uno scattano i processi. Ma di errori ne ho sempre commessi, anche a 25 anni", sostiene l'estremo difensore, tornato 'Superman' subito dopo. "Le critiche mi stimolano: è stato il mio modo di dimostrare che quando smetterò sarò stato io a deciderlo, non finirò la carriera per colpa di un gol subito" sottolinea Buffon.



Dal 2001 la casa del portiere è tinta di bianconero: "Giocare tanti anni nella stessa squadra non è facile, prevede un sacrificio e uno sforzo mentale ancora superiore: è una lotta continua contro la routine. Io l'ho fatto perchè ho costruito la mia carriera su certi principi tra cui la riconoscenza e il senso di appartenenza verso un club, una squadra e una tifoseria che si sono sempre comportati correttamente con me".