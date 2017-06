Buffon para le polemiche sullo 'scansarsi': "Mai parlato di nulla, frutto della fantasia"

Una settimana dopo le polemiche che hanno accompagnato le sue presunte uscite e parole post Juve-Napoli sullo 'scansarsi', Gigi Buffon torna sull'argomento per chiarire quello che la società ha sempre detto in questi giorni: tutto inventato. "Mi sono isolato. In questi anni mi si può dire di tutto tranne che sia ipocrita o che difenda parole e concetti sbagliati" evidenzia il portiere della Juventus e della Nazionale.



"Io - rincara la dose Buffon a Rai Sport - non mi faccio tirare per la giacca da nessuno e tutto quello che è accaduto fa parte della 'fantavita', non della vita reale. Io non ho mai parlato di nulla - risponde a proposito della lettura data alle sue parole - e nemmeno oggi dovrei essere qui a parlarne".