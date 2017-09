Buffon: "Non sono contro il Var: polemiche stupide sulle mie parole"

Gigi Buffon torna a parlare di Var dopo il pensiero espresso al termine di Genoa-Juventus. Il portiere, dal ritiro della Nazionale, ha contrattaccato ai microfoni di Rai Sport: ''Da subito ho detto che sarà uno strumento utile e non sono contro, anche il presidente del Coni è sulla mia lunghezza d'onda. Dispiace vedere quando uno fa esternazioni costruttive il concetto venga poi deformato, ho assistito a polemiche stupide, da cortile, che non fanno bene a nessuno, tantomeno al calcio. Ho 40 anni, da 23 sono nel calcio, non sono l'ultimo stupido. Credo che il mio pensiero andrebbe ascoltato. Io ho solo detto che l'uso della Var non andrebbe abusato e dovrebbe servire per i casi macroscopici''.



A Coverciano l'estremo difensore ha ritrovato Bonucci: ''Avere quei tre davanti (l'ex compagno di squadra ora passato al Milan, Barzagli e Chiellini ndr) è una garanzia per me e la squadra. L'incontro con Leo è stato come sempre, normale dopo aver condiviso tanto. Rispettiamo le sue scelte, lui alla Juve ha dato tutto. Stupito del suo addio? Lui è un ragazzo che si lascia guidare dall'entusiasmo, da grandi sfide. Avrà ritenuto quella col Milan la più accattivante''.



Ora è tempo di pensare alla sfida di sabato contro la Spagna al Bernabeu: ''Vivo bene questa vigilia, ho tanti obiettivi e voglio raggiungerli. Vincere sarebbe un bel passo avanti Ma sarà importante anche come riusciremo a tenere il campo: dobbiamo fare una prestazione gagliarda, ci darebbe fiducia anche in eventuale ottica spareggio. Serviranno coraggio, personalità, cattiveria, voglia di stupire, compattezza, senso del gruppo e sana follia. Ha ragione Fabio Cannavaro che conosce bene Madrid, non dobbiamo andare là con paura. Il Bernabeu sarà pieno? Significa che ci rispettano. La Spagna è forte ma noi non siamo da sottovalutare e disprezzare e questo orgoglio, questa certezza dovranno accompagnarci in tutti i 90 minuti''.



"Riscatto dopo il ko col Real in Champions? Si parla di riscatto per chi non ha dato tutto. Non è il nostro caso. La Juve non può perdere una finale 4-1 ma onore e rispetto per questi giocatori che in questi anni hanno vinto tanto'' conclude Buffon.