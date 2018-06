Buffon, niente ultima festa: sarà addio alla Nazionale

Qualche giorno fa un messaggio social che lasciava pochi dubbi, ora l'indiscrezione del Corriere dello Sport, due indizi non fanno ancora una prova, ma poco ci manca: Gigi Buffon dirà addio al calcio, probabilmente festeggiando l'ennesimo scudetto della sua strepitosa carriera, il prossimo 20 maggio a Torino contro il Verona. Niente festa allo 'Stadium' il prossimo 4 giugno dunque, il numero uno bianconero sarebbe intenzionato a dire addio alla Nazionale.

Stando a quanto riporta il quotidiano romano, Buffon rifiuterà la chiamata per l'ultima partita in azzurro (contro l'Olanda) perché ferito dalle polemiche che si sono scatenate dopo la sua convocazione per le amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra, ma soprattutto per le tantissime critiche ricevute per le frasi pronunciate ai microfoni di Premium Sport nell'infuocato post partita di Real Madrid-Juventus.

Talmente ferito, Buffon, da rinunciare anche alla possibilità di una passerella finale in azzurro proprio nel suo stadio. Il nuovo ct, che con ogni probabilità sarà Roberto Mancini, proverà a convincerlo, ma sembra che Gigi abbia già deciso.