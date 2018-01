Buffon: "Il mio futuro è nel calcio, ne parlerò con la Juventus"

"Giocavo da centrocampista ma mi piaceva fare gol, poi in tv ho visto il portiere del Camerun Thomas N'Kono ed è stata una folgorazione, così ho scelto la maglia numero 1": Gianluigi Buffon, 40 anni oggi, ha raccontato così alla Rai il momento che gli ha cambiato la vita sportiva.



Queste le partite in cui il portiere vorrebbe avere una seconda chance: "Rigiocherei Italia-Spagna dell'Europeo e la finale di Champions a Cardiff, perché le abbiamo perse non mettendo in campo le nostre qualità".



Quanto al prossimo futuro, Buffon chiede di poter fare "la scelta migliore". "Questo è l'ultimo dei problemi, è 22 anni che faccio questo lavoro, ritirarmi non sarebbe un problema. Mi incontrerò con il presidente della Juventus, che mi vuole bene e con l'ausilio della società sono certo che faremo la scelta più congrua - ha spiegato -. Quale? A volte bisogna sapersi anche accontentare. A volte bisogna fare un passo indietro. Io ho fatto tanti record e sarei contento se quello di presenze in serie A restasse a Paolo Maldini, un amico e grande campione".



"Di sicuro nel futuro mi vedo con un ruolo nel mondo del calcio, che è stato la mia vita. Da dirigente o come ruolo tecnico? Non lo so. Quando smetterò mi prenderò cinque-sei mesi per pensare e decidere su quale obiettivo puntare", ha detto ancora.

IL VIDEOMESSAGGIO DI RIGNRAZIAMENTO

Ecco il videomessaggio pubblicato da Buffon su Twitter nel giorno del compleanno: "Oggi in occasione del mio quarantesimo compleanno avete partecipato in massa, mi sono arrivati veramente tantissimi auguri. Questo ha reso una giornata già speciale di suo ancora più dolce. Vi volevo ringraziare e spero in futuro di non deludere chi crede in me e chi ha di me un'opinione positiva. Grazie a tutti quanti e da domani si penserà al 41°, un abbraccio da Gigi, ciao!".