Buffon, futuro in Figc o alla Fifa?

Nella giornata di giovedì Gigi Buffon quasi sicuramente annuncerà il suo addio al calcio giocato: l'ultima partita con la Juventus dovrebbe essere sabato allo Stadium quando l'undici di Allegri festeggerà il settimo scudetto consecutivo.



Per Tuttosport dopo avere appeso le scarpette al chiodo (praticamente impossibile che decida di continuare in un'altra squadra) il portiere potrebbe intraprendere la "carriera dirigenziale": o in Figc, magari come 'collante' con i giocatori, o alla Fifa nel ruolo di consulente del presidente Gianni Infantino, che già si avvale di ex calciatori come ad esempio il vicesegretario generale Boban.



Abbastanza Improbabile invece, almeno nell'immediato, una permanenza alla Juventus dietro una scrivania: questa ipotesi sarebbe più percorribile in futuro.