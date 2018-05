Buffon-day, sarà addio al calcio? "Il ritiro mi fa paura"

Smette o va avanti? Il quesito che tutti si pongono da mesi tra poche ore avrà risposta, Gigi Buffon parlerà in conferenza stampa e svelerà al mondo il suo futuro: una cosa è (quasi) certa, lascerà la Juventus, ma smetterà anche di giocare? I top club di Champions lo tentano, la famiglia lo spinge ad andare avanti e lui ha paura.

Lo ha ammesso lo stesso Buffon durante una speciale intervista risalente a qualche settimana fa con Gerard Pique, nella quale il numero uno della Nazionale si è raccontato con sincerità: "Sarei disonesto se dicessi che non ho paura del ritiro. Ma in fondo sono calmo e mi sento in pace e il giorno in cui smetterò troverò un modo per non annoiarmi e tenermi impegnato. L'unico problema è che la mia vita è stata organizzata per 23 anni, ogni mattina avevo la mia tabella, ma quando hai davanti 24 ore senza fare niente, ecco, quello potrebbe essere un problema".

"Nessuna sorpresa - continua Buffon - Penso che alla mia età devi valutare la situazione di mese in mese, una settimana alla volta. Perchè è importante per un atleta che ha sempre giocato al top fare il proprio meglio, lottare per essere il migliore, per rimanere al vertice. Devi stare fisicamente bene perchè non vuoi fare brutte figure. Sono Buffon e voglio esserlo fino all'ultimo minuto. Quando non lo sarò più, me ne andrò. In ogni caso ho avuto una grande carriera".

E il futuro? "Mi piacerebbe seguire qualche corso per diventare dirigente, manager o allenatore, per scegliere poi cosa fare senza fretta". Idee un po' confuse sembra, chiarissimo invece che: "Mi sarebbe piaciuto giocare all'estero, mi piace essere circondato da persone diverse, altri stili di vita, altri modi di pensare. Ma mi sento molto italiano, so che l'Italia ha i suoi limiti ma mi piace. E dal punto di vista sportivo, non volevo e ancora non voglio andare via dall'Italia se non devo..." E forse, per continuare a giocare, Buffon dirà addio all'Italia.