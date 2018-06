Buffon, addio alla Juventus: "Non dimenticherò mai nulla, poterò sempre tutto con me"

Ha salutato i tifosi della Juventus allo Stadium lo scorso 19 maggio contro il Verona ma oggi è il giorno dell'addio ufficiale al club piemontese per Gigi Buffon.



"17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me" scrive l'estremo difensore sui propri profili social.



Nel futuro del portiere 40enne c'è il Psg: a breve dovrebbe essere annunciato l'accordo con i campioni di Francia per le prossime due stagioni.