Brocchi: "Gattuso è amato dalla gente. Io sono stato massacrato subito"

Sulla panchina del Milan lui ci è già stato, seppur brevemente, e conosce benissimo chi dalla giornata ieri guida dei rossoneri essendo un suo grande amico ("Gli ho mandato un messaggio, ci siamo visti settimana scorsa"). Cristian Brocchi, in'intervista al Corriere della Sera, commenta l'arrivo di Gattuso sulla panchina del Diavolo a stagione in corso facendo un confronto con il suo approdo (nel 2016) a Milanello: "Lui mediaticamente ha più forza di me, è amato dalla gente e può contare sull'aiuto dei dirigenti. Io invece sono arrivato nel mezzo del tomentone societario e mi hanno subito massacrato".



L'assistente di Capello allo Jiangsu prosegue nella sua analisi: "Gattuso ha più tempo del sottoscritto per trasmettere le sue idee e dare un'impronta alla squadra. Il mio Milan, alla fine, si è appena intravisto nella finale di Coppa Italia, che abbiamo perso immeritatamente. Se quella partita fosse finita in un altro modo, magari la storia avrebbe preso una piega diversa. L'avventura di Rino nasce su altre basi".



"Come è Gattuso? E' come lo vede, con il fuoco dentro. Per me è stato un compagno leale, oltre che un amico e un grande giocatore. Siamo legati e tiferò per lui" conclude Brocchi.