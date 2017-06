Brescia, Brocchi esonerato: al suo posto c'è Cagni

Sette sconfitte nelle ultime 9 partite, 31 punti in 30 gare e un terzultimo posto, a pari merito con Cesena e Latina, che significherebbe retrocessione in Lega Pro: con questo score Cristian Brocchi dice addio al Brescia. Lo ha deciso il club che ha esonerato l'ex allenatore del Milan scegliendo al suo posto un tecnico di maggiore esperienza come Gigi Cagni.



Brocchi, arrivato a Brescia in estate dopo la breve parentesi in prima squadra al Milan nel finale della scorsa stagione (chiusa con la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro la Juve), era partito discretamente con cinque punti nelle prime 3 partite, poi non è mai decollato e non ha mai vinto due gare consecutive. L'ultima sconfitta di Salerno ha indotto la società a mettere fine all'avventura di Brocchi.