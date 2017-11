Brasileirao, Corinthians-Palmeiras vale una fetta di "scudetto"

La 32ª giornata del Brasileirão 2017 inizia questo sabato e promette scintille: mancano sette giornate e il campionato è ancora apertissimo. Dopo 19 giornate senza sconfitte e un enorme vantaggio sulle inseguitrici poi dilapidato, il Corinthians ha mostrato un calo di rendimento nel girone di ritorno e ha visto i rivali avvicinarsi alla parte alta della classifica. Con un solo punto collezionato nelle ultime quattro partite, il Timão, che era arrivato fino a +10 nel Brasileirão, ora affronterà lo scontro diretto decisivo con il Palmeiras, cresciuto dopo l'addio di Cuca e l'arrivo del nuovo allenatore Valentim e capace di vincere tre delle ultime cinque partite, arrivando a 54 punti, a -5 dalla vetta. Battendo la rivale in trasferta, riaprirebbe il campionato. La gara sarà trasmessa in differità domenica a mezzanotte su Premium Sport 2 HD.



A Vila Belmiro, invece, il Santos riceve l'Atletico-MG con la possibilità di sognare ancora il titolo, essendo a -6 dal Corinthians: gara complicata, visto che l'Atletico-MG è la seconda miglior squadra del campionato per rendimento in trasferta. Bellissimo anche il confronto tra Gremio e Flamengo, reduci da successi internazionali: il Tricolor Gaucho si è qualificato per la finale di Coppa Libertadores, i rossoneri hanno eliminato il Fluminense nei quarti di finale della Copa sudamericana.



Si infiamma la lotta per la salvezza con tre scontri diretti: a Paraná, sabato, il Coritiba, attualmente al 16 ° posto, riceve l'Avaí, che è il 18°, con le due squadre imbattute da tre partite. A Fonte Nova Arena, domenica, il Bahia (13°) cerca la vittoria contro il Ponte Preta; la Chapecoense riceve lo Sport Recife, che ha quattro punti sopra la zona retrocessione.