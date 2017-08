Bournemouth-Napoli 2-2, Mertens e Zielinski gol

Sarri farebbe bene a prendere in prestito le parole di Allegri e convincersi che gli errori, soprattutto d'estate, servono a crescere. Il problema è che il Napoli sembra commettere sempre gli stessi e a Bournemouth, nella penultima amichevole prima del debutto ufficiale della stagione contro il Nizza, pareggia 2-2: gli azzurri creano la solita vendemmiata di occasioni, ne sprecano tante e vengono puniti da distrazioni che faticano a cancellare da un avversario che gioca in Premier, ma che ha anche rinunciato a parecchi titolari. Zielinski riesce almeno a evitare una sconfitta beffarda.



Nel primo tempo Allan e Koulibaly perdono un paio di palloni sanguinosi, ma per loro fortuna senza conseguenze, mentre le buone iniziative di King strappano applausi, eppure non creano pericoli reali. Così, ad emergere, è il consueto fraseggio degli azzurri, bravi a mandare continuamente in porta i quattro tenori, Callejon, Mertens, Insigne e Hamsik: l'occasione più clamorosa capita allo spagnolo, che si vede respingere sulla linea il suo delizioso pallonetto. Il gol (al 30') è bello per la costruzione con Callejon e Insigne che stringono entrambi verso il centro per dialogare, fortuito nell'esecuzione perché Mertens devia involontariamente la conclusione di Insigne e firma l'1-0. Poi, prima dell'intervallo, il belga e ancora Insigne giocano al tiro al bersaglio con il portiere Begovic, che si esalta.



Gli azzurri mettono in mostra il loro lato peggiore a inizio ripresa, nell'azione che porta al gol del pari: Jorginho è ammirabile per il suo tentativo di alzare il pressing, meno per la sufficienza con cui lo fa, lasciandosi superare (con la complicità di Ghoulam) da Ibe e spianando la strada all'1-1 segnato da Afobe su cross di Gradel deviato da Hysaj, sugli sviluppi dell'azione. Un peccato, perché il tiro al bersaglio riprende (Mertens e Insigne nella stessa azione, poi Rog), ma il Napoli piano piano rallenta e quando escono molti titolari, subisce anche il sorpasso da Francis, sebbene l'azione fosse viziata da un evidente fallo di Gradel su Zielinski. È un'amichevole, certo, ma lascia perplessi l'atteggiamento di Albiol, che si ferma reclamando la punizione invece di fermare l'avversario. Almeno arriva il pari consolatorio di Zielinski in mischia, ma il 16 agosto, contro il Nizza, sarà vietato commettere ancora i soliti imperdonabili errori.