Borussia Dortmund-Napoli 1-3, Ancelotti si riscatta

Il vero Napoli si è visto a tratti, ma si è visto. Col Liverpool non era mai successo ed è già un passo avanti. Era normale, del resto, migliorare dopo aver perso 5-0, ma non era scontato battere 3-1 il Borussia Dortmund, sebbene i tedeschi fossero privi di molti titolari. Ancelotti si gode il ritorno al gol di Arek Milik e la crescita di giocatori come Maksimovic e Rog che con Sarri non trovavano quasi mai spazio.



La partenza, a dire il vero, aveva fatto pensare al peggio, perché il Napoli ha subito concesso un paio di occasioni pericolose al Dortmund, poi al 6' si è acceso Milik, che ha sfruttato alla grande il pressing alto dei compagni per ricevere palla e insaccare di sinistro con un gran tiro. A quel punto gli azzurri hanno cominciato a giocare con più coraggio e soprattutto più convinzione in fase difensiva, sfruttando un corner di Verdi per il colpo di testa di Maksimovic per arrivare al raddoppio.



Nella ripresa, al di là dei cambi, il Napoli ha abbassato molto il ritmo consentendo al Dortmund di rientrare in partita con Philipp, poi nel finale Callejon, che già in precedenza aveva sfiorato il gol, ne ha trovato uno molto bello che ha chiuso i conti. Per Ancelotti decisamente più luci che ombre.