Borriello: "Sono innamorato del Milan. Non sarei mai andato via"

Nella giornata di ieri si è parlato di un sondaggio dell'Inter nei suoi confronti ma Marco Borriello pensa all'altra squadra del Naviglio. "Non sarei mai andato via dal Milan. Sono innamorato del Milan: gli anni più belli. Lo stadio più bello. Non sarebbe una brutta idea..." confessa l'attaccante, che si è svincolato dalla Spal, alla Gazzetta dello Sport.



La punta non ha intenzione di mollare: "Mi sto tenendo in forma in attesa della chiamata giusta. Sono un leone ferito, non svoglio smettere in questo modo. Ma sono in cerca di emozioni e di una bella avventura, magari anche in una squadra che gioca le coppe e fa turnover: a 36 anni non posso disputare tutte le partite ma non sono vecchio e ho la forte motivazione di chiudere a testa alta per rispetto della mia carriera".



Borriello è in cerca di rivincita dopo la difficile stagione alla Spal (problemi con la tifoseria, il tecnico Semplici e la società e ultima partita disputata il 23 dicembre) che ha fatto seguito al burrascoso addio al Cagliari.