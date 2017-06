Borriello scrive a Vieri: "Ancora un gol e mi paghi la vacanza"

Forse Christian Vieri aveva sottovalutato il suo amico Borriello e ora sta cercando una scusa per non pagargli la famosa vacanza. La storia è di quest'estate, negli ultimi giorni di mercato l'ex Milan e Genoa si trasferisce a Cagliari e l'amico Bobo lancia il guanto di sfida: "Se segni 15 gol ti pago una vacanza". Guanto subito raccolto da bomber Borriello, che pronti via esordisce con un poker in Coppa Italia alla Spal e poi non si ferma e continua a segnare anche in campionato, arrivando a quota dieci con la splendida punizione dello scorso weekend al Bologna.

Ma proprio quel poker alla Spal sembra essere oggetto di contesa tra i due, come dimostra un divertente scambio su Instagram: “Eccolo il bomber, siamo a 10. Mancano 5” scrive Vieri all'amico. Immediata la risposta di Borriello, che puntualizza: “Grazie bomber! Veramente sono 14 quelli ufficiali, quindi ne manca uno: 10 in campionato, 4 in Coppa Italia. Se la matematica non è un’opinione…”. Riusciranno a trovare un accordo?