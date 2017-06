Borriello e il Fantacalcio: "Il rigorista non lo decido io..."

Insulti da Fantacalcio. Accade anche questo nel mondo dei social network: il gioco che ormai fa parte della vita quotidana della maggior parte dei tifosi italiani prende così tanto da "costringere" un attaccante a giustificarsi per non aver tirato un calcio di rigore.



L'ha fatto Marco Borriello che in un post su Instagram in cui si "scusava" per un'altra vicenda ("avevo solo una maglia, peccato non aver potuto accontentare tutti"), ha risposto a un follower che lo mandava a quel paese (ridendo) per il mancato +3 (ammesso che fosse riuscisse a trasformare il penalty).



"Rispondo a te cosí gli amici del fantacalcio lo vedono: il rigorista lo decide l'allenatore!!! Se non l'ho tirato io è perché non incaricato a tirarlo... Spero di essere stato chiaro". Rastelli, infatti, aveva scelto Joao Pedro, che tra l'altro ha segnato dal dischetto regalando al Cagliari la vittoria di misura sul Pescara. Agli amici del Fantacalcio, del resto, Borriello ha già regalato tante gioie, 16 per la precisione. E grazie a quei gol si è guadagnato una vacanza gratis: paga l'amico Bobo Vieri.