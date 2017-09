Borriello contro Giulini: "Dice bugie, alla Spal prendo gli stessi soldi"

Borriello contro Giulini, la polemica non si placa. L'attaccante napoletano ha pubblicato un post su Instagram nel quale passa al contrattacco: il presidente del Cagliari aveva accusato il suo ex giocatore, durante un'intervista a Premium Sport, di aver mancato di rispetto alla società, all'allenatore e alla squadra e di essere andato via per motivi economici. "Alla Spal prende il doppio", aveva tuonato Giulini.



Ecco la risposta integrale di Borriello, che in precedenza aveva spiegato il suo sorprendente addio ai sardi con la "mancanza di motivazioni": il suo post, a dire il vero, a un certo punto si interrompe, ma il finale si può dedurre...