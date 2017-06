Borriello, 15° gol e scommessa vinta: Vieri deve pagargli la vacanza...

Con il gol, splendido, realizzato nel finale a Crotone Marco Borriello è salito a quota 15 centri stagionali (11 in campionato e 4 in Coppa Italia). Un traguardo importante anche perchè la scorsa estate Bobo Vieri aveva promesso in un videomessaggio di pagare una vacanza all'attaccante del Cagliari se avesse segnato almeno 15 reti. Adesso Borriello può dunque già considerare la scommessa vinta?



In proposito ci sono due versioni discordanti, come emerso tre settimane fa dopo il match con il Bologna. Vieri infatti aveva infatti scritto su Instagram: "Bravo, ne mancano 5...", ma la punta rossoblù aveva subito risposto: "Veramente sono 14 quelli ufficiali, 10 in campionato e 4 in Coppa Italia, quindi ne manca uno, se la matematica non è un'opinione...". Chi la spunterà? A Borriello non resta forse che continuare a segnare...