Borja Valero: "Inter, risolvo problemi. A Firenze situazione insostenibile"

A Riscone di Brunico è andato in scena il Borja Valero day. Il centrocampista spagnolo ex Fiorentina si è presentato ai tifosi nerazzurri. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate in conferenza dal nuovo acquisto dell'Inter.

"Dopo questi ultimi mesi di problemi alla Fiorentina, avevo bisogno di cambiare e l'Inter ha fatto di tutto per portarmi qui. Io voglio fare il massimo per ripagare la fiducia"



"Non sarei mai andato via da Firenze, ma dopo i problemi la situazione era insostenibile. Avevo problemi con la direzione sportiva che non vedeva le cose come me: si era perso il feeling. Le parole di Astori? Lui non sa quello che è successo. Quando tornerò al Franchi mi aspetto una bell'accoglienza perché ho dato tutto in 5 anni, ma rispetterò le opinioni di tutti"



"L'Inter è una squadra importante e sono felice di essere arrivato qui. Spalletti è un allenatore molto bravo, mi piacerebbe essere importante dentro e fuori dal campo. Ho tanti anni di esperienza, credo possa essere d'aiuto per i compagni più giovani. Sono un giocatore polivalente che può risolvere i problemi quando emergono. A centrocampo posso giocare ovunque, davanti o dietro. A me piace giocare a calcio e voglio ancora divertirmi in questi anni. Nainggolan? Gran giocatore"



"Non voglio fissare obiettivi alti, siamo appena all'inizio e ora è un po' presto per parlarne. Cosa posso dare io? Proverò a fare quello che ho imparato e trasmettere quel tipo di gioco che mi hanno insegnato. La rosa è competitiva, ci sono giocatori molto forti: ora tocca all'allenatore".



"Con Pioli ho parlato, ma non dell'Inter, sinceramente. La Roma? Non so se c'era un interesse, ma io ero felice alla Fiorentina all'epoca, quindi avrei rifiutato".



"Non giocare in Nazionale mi ha pesato, ma ho goduto tantissimo perché da bambino non avevo mai visto vincere la Spagna"