Borja Valero: "Inter, devi farti più furba. Grande rapporto con Montella"

"Penso che sarà un'esperienza intensa da vivere. Fin da lunedì si sente che non è una settimana normale: ci sono in palio tre punti ma non sono gli stessi tre punti delle altre partite. Questa gara va oltre". Parola di Borja Valero, faro del centrocampo dell'Inter, a poco più di due giorni dal derby ai microfoni di Premium Sport.



Nella stracittadina i nerazzurri proveranno a mandare i cugini a -10: "Vincere per allontantare ancora il Milan? No, prima di tutto vogliamo fare bene per continuare il nostro percorso. La sfida con i rossoneri e il Napoli fra sette giorni non saranno decisive per la stagione ma se usciremo vittoriosi sarà un segnale importante".



L'Inter al momento è seconda in classifica, eppure in tanti storcono il naso per le prestazioni della squadra di Spalletti: "Le critiche per il nostro gioco? E' normale, abbiamo addosso gli occhi di tanti, anche i più piccoli dettagli vengono presi in considerazione e questo è utile per poter migliorare. Noi siamo tranquilli: alla fine tireremo le somme. Servirebbe più furbizia in alcune gare, nella gestione dei momenti in tutto l'arco dei 90 minuti. Le individualità non mancano, bisogna metterle a disposizione del gruppo per essere davvero forti. Non bastano le parole, dobbiamo ancora dimostrare tanto sul campo".



L'inizio comunque è molto incoraggiante: "Sono contento per i risultati al di là dell'aspetto individuale. Sono venuto qui per fare grandissime cose in gruppo, quindi sta andando tutto per il verso giusto. E' un piacere lavorare con Spalletti, mi ha portato all'Inter dandomi fiducia fin dall'inizio. Poi alla mia età e con la mia esperienza provo sempre a dire la mia in modo corretto ed educato e lui ascolta".



A proposito di allenatori, domenica sera a San Siro Borja Valero riabbraccerà Montella, suo ex tecnico: "Gli piace tantissimo vincere, farà di tutto per crearci difficoltà, è normale. Con lui a Firenze, dove ho lasciato un pezzo di cuore, avevo un grande rapporto: sono stati tre anni ricchi di soddisfazioni. Se ha provato a portarmi al Milan? Che io sappia no...".



Chiusura decidata alla 'cabala': "Ho fatto un solo gol nella prima stagione in campionato proprio ai rossoneri a San Siro. Non sono scaramantico, proverò ad aiutare la squadra, sarebbe bello se riuscissi segnando, anche se non è la mia principale caratteristica. Loro hanno tanta qualità e possono fare male".