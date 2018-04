Borini: "Voglio dimostrare di essere da Milan"

Fabio Borini è uno dei jolly a disposizione di Gennaro Gattuso per il Milan: "A volte scoccia sentirmi chiamare 'generoso' ma non voglio che sia la sola cornice nella quale comprendere le mie caratteristiche. Ho già detto al mister che, se devo trasformarmi da attaccante a terzino, voglio lavorarci seriamente per evitare errori come quello contro il Chievo" le parole a Sportweek.



L'esterno si toglie un sassolino dalla scarpa: "A Roma dicevano fossi uno spacca-spogliatoio, una bugia. Voglio dimostrare di essere da Milan, credo di averlo un po' già fatto". Borini, infatti, è in prestito dal Sunderland e parla così di Premier League: "Là non esiste il calciatore-divo, qui mangi gratis solo per il nome e questo mi imbarazza molto. Dall'Inghilterra porterei la mentalità, anche se hanno 20 minuti sanno come divertirsi: noi li lasciamo scorrere pensando a come svagarci".



Il rossonero si descrive come "anomalo, duttile e riservato" raccontando un divertente retroscena: "Faccio cose che non fanno molti altri calciatori, per esempio giro in centro con la bici, ora ho ordinato il cestino. Sono arrivato in bici anche alla prima cena di squadra e mi hanno preso per il c.... Sono un tipo riservato, essendo un personaggio popolare se esprimessi sui social le mie emozioni tutti si sentirebbero in diritto di interpretarle".