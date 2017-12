Bonucci versione attore: special guest nel singolo di Benji e Fede

Nell'ultimo singolo di Benji e Fede "Buona fortuna" (in uscita oggi) compare Leonardo Bonucci. Proprio così: il capitano rossonero è presente nella videoclip del duo musicale e 'protegge' un bambino dal bullismo. "Spero di essermela cavata. Sono argomenti che mi stanno a cuore e avranno ampio spazio tra le iniziative che stiamo per lanciare sui miei canali digitali" le parole del difensore riportate dalla Gazzetta dello Sport.



"Grazie di cuore a Leonardo Bonucci, 'super eroe' nel video, che ancora una volta dimostra di essere una grande persona oltre che un grande campione. In quanto punto di riferimento di tanti giovani, ha deciso di prestare il suo volto per mandare un messaggio positivo di integrazione e crescita personale e collettiva dei giovani tramite lo sport e la musica" hanno sottolineato Benji e Fede.