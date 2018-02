Bonucci: "Stavo andando allo Zenit, fu decisiva mia moglie"

Lunga intervista di Leonardo Bonucci: si parla di Milan, Juventus e Nazionale oltre che dei famosi "leoni da social". Ma, prima di tutto, la famiglia con la delicata situazione che ha vissuto con la salute del figlio Matteo: "Prima di entrare in sala operatoria mi ha guardato e mi ha fatto il verso da leone - le parole a Vanity Fair -, è il ricordo più nitido che ho di quei giorni terribili. La scala delle priorità è cambiata, per fortuna tutto è andato bene. I leoni tatuati sulla mia spalla simboleggiano proprio i miei figli".



A proposito di figli, Bonucci (che ai tempi era ancora alla Juventus) ricorda così l'episodio del figlio Lorenzo con la maglia del Torino: "Prima di vedere la partita gli ho proposto di mettere la maglia della Juve ma lui mi ha detto che ne aveva un'altra. Quando l'ho vista mi sono fatto una risata e ho scattato la foto". Dai figli alla moglie: "Molto importante per me. Nei primi tempi bianconeri giocavo poco e stavo per andare allo Zenit San Pietroburgo, mi è stata vicina ed è stata fondamentale".



Si parla quindi degli insulti recenti che riceve via social: "Leggo quasi tutto, a volte ti sale il veleno dentro e vorresti andarli a prendere a casa. Sono piattaforme pericolose ma anche importanti per far passare messaggi positivi". Infine Bonucci veste anche la maglia azzurra: "Contro la Svezia fino all'ultimo pensavamo di farcela ma lo sport a volte riserva delusioni. Ora al calcio italiano servono persone come Tommasi, Maldini, Costacurta". Dopo il ritiro, idee chiare: "Voglio provare a fare l'allenatore".