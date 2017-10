Bonucci smentisce il suo motivatore: "Mi dissocio da quanto dice"

Dopo l'espulsione contro il Genoa, Bonucci è volato a Londra per il Fifa The Best e, visto il silenzio radio sui social, ci ha pensato il suo mental coach a parlare del momento del difensore: "Leo è un soldato, lo è stato per Conte e per la Juventus e ora deve esserlo anche per il Milan. Se facesse un passo indietro, con meno responsabilità (sembra riferirsi al peso della fascia di capitano, ndr), darebbe il meglio".



Sul cartellino rosso: "Ha toccato il fondo, è stato un game over: si chiude il primo capitolo rossonero ed è pronto a rinascere - le parole di Alberto Ferrarini a Radio 24 -. Ha una grande voglia di rivalsa, ha fame di successi, condivide le critiche perché è intelligente ma vuole tornare più forte di prima".



Da dove nascono le difficoltà? "La presentazione in grande stile al Milan è stata bella e gratificante, ha portato l'ego al 50° piano di un grattacielo ma non gli ha fatto bene. Lui è uno che deve focalizzarsi su se stesso, con questo bagno di umiltà darà grandi soddisfazioni alla squadra. Il tempo è galantuomo, dimostrerà di essere uno dei centrali più forti al mondo".

LA REPLICA DI BONUCCI