Bonucci ringrazia Allegri: "Questo premio è anche merito tuo"

Torna il sereno. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, al termine della cerimonia per i premi Fifa a Londra sarebbe scoppiata la pace tra Leonardo Bonucci e Massimiliano Allegri. Il difensore del Milan, inserito nella Top 11 della scorsa stagione, avrebbe infatti 'ringraziato' il suo ex tecnico: "Questo premio è anche merito tuo".



Sembrano dunque definitivamente alle spalle le ruggini di qualche mese fa, alla base dell'addio del centrale alla Juventus e del trasferimento alla corte di Montella. Del resto nella conferenza stampa della vigilia l'allenatore bianconero ha espresso parole al miele nei confronti del centrale: "Ha fatto grandissime cose qui, sono stati 7 anni molto importanti. Dispiace non averlo contro alla fine in queste grandi partite ci devono essere sempre tutti".



Sempre secondo la Rosea, lo squalificato Bonucci assisterà alla sfida a San Siro con alcuni amici juventini nei box dietro la panchina del Diavolo, dopo essere stato nella giornata di ieri a Torino, dove ha lasciato alcuni intereressi immobiliari, una casa e diverse amicizie molto strette.