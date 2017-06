Bonucci, derby anche a casa: Lorenzo fa il tifo per il Torino...

Leonardo Bonucci non può giocare il derby della Mole perchè infortunato ma vive comunque una stracittadina particolare in famiglia. Il difensore bianconero ha infatti pubblicato su Instagram una foto che lo ritrare davanti alla tv per vedere Torino-Juventus insieme ai due figli. A sorpresa Lorenzo indossa la maglia granata mentre Matteo resta 'fedele'. Il giocatore della Juve e della Nazionale commenta così: A casa come allo stadio è il giorno del Derby. Ad ognuno il Suo, per rispetto e amore. 90 minuti di passione".

A casa come allo stadio è il giorno del Derby. Ad ognuno il Suo, per rispetto e amore. 90 minuti di passione. Come sempre #finoallafineforzajuventus #lorenzettogranata #matteobianconero #LB19 Una foto pubblicata da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) in data: 11 Dic 2016 alle ore 05:55 PST