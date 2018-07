Bonucci-bis, la Juventus chiede scuse e taglio dello stipendio

Mentre Milan e Juventus discutono contorni e dettagli dell'affare (ci sono anche i nomi di Caldara e Higuain), una cosa sembra certa: Leonardo Bonucci vuole tornare in bianconero dopo una sola stagione - da capitano - in rossonero. In questo senso, Tuttosport riferisce che le condizioni poste dalla Juve al difensore per tornare sono essenzialmente due: una di carattere economico, l'altro morale.



La prima è un taglio dell'ingaggio: oggi Bonucci guadagna 7,5 milioni di euro che possono arrivare a 10 tramite alcuni bonus, cifra che i bianconeri non vogliono mettere in conto. La seconda è che Leo si scusi con la tifoseria, che non aveva preso bene l'esultanza al gol segnato a Buffon la scorsa stagione allo Stadium. Tutto chiarito, invece, con Allegri e con il gruppo juventino grazie a una cena con Chiellini che poi ha sponsorizzato l'ex compagno negli spogliatoi come riferito dalla Gazzetta dello Sport. Altro particolare riferito dalla rosea è che la famiglia di Bonucci da mesi è tornata a vivere a Torino, reiniziando a frequentare le famiglia degli altri giocatori bianconeri.