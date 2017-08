Bonucci-Biglia, il Milan cerca fideiussioni: "Le banche dicono no"

Leonardo Bonucci e Lucas Biglia hanno acceso l'entusiasmo dei tifosi del Milan, ma i supporter rossoneri non hanno potuto ammirarli in campo nei preliminari di Europa League perchè non sono stati inseriti nella lista Uefa. La loro assenza era stata già annunciata da Fassone al momento della firma del difensore, quando l'ad aveva spiegato che mancavano le necessarie fideiussioni per completarne l'acquisto secondo le norme federali, ma ora queste fideiussioni stanno diventando un caso.

"Secondo quanto verificato in ambienti finanziari da CF, – il Milan - si legge su Calcioefinanza.it - si è rivolto tra le altre a Banco BPM (tra l’altro sponsor della società fino al 30 giugno 2019), riscontrando però delle difficoltà. La risposta dell’istituto alla richiesta della garanzia infatti è stata negativa: in base alle condizioni attuali del bilancio rossonero (in rosso), la banca non può concedere alcuna fideiussione".

Una situazione che si propone spesso per le società calcistiche e che generalmente viene risolta dando in "garanzia" alla banca alcuni asset (crediti su ricavi, immobili, marchio). "Il Milan però - aggiunge Calcioefinanza.it - si trova in una situazione particolare: la quasi totalità dei suoi asset è infatti impegnato come pegno per il finanziamento effettuato dal fondo statunitense Elliott".

La soluzione, sempre secondo Calcioefinanza, sarebbe liberare alcuni di questi asset, oppure trovare una banca estera che "controgarantisca", ma il tempo stringe, perché "Il pagamento della prima rata (pari al 20% del saldo finale per la stagione 2017/18) e il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 31 luglio 2017, devono essere effettuati dalle società di Serie A entro il termine perentorio dell’11 agosto 2017, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito".

ANSA: "MILAN TRANQUILLO"

l Milan è sicuro di rispettare i termini per il deposito delle fideiussioni che permetterà di completare l'acquisto di Leonardo Bonucci e Lucas Biglia. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al club rossonero, la società sta consultando svariati istituti bancari e sta lavorando con tranquillità per ottenere le garanzie necessarie entro l'11 agosto. La risposta negativa che il Milan avrebbe ricevuto da Banco BPM non scoraggia dunque la società.