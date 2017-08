Bonucci: "Al Milan mi sento a casa. La Juventus è il passato"

L'arrivo al Milan e l'accoglienza dei tifosi rossoneri ma anche la fascia di capitano e la fine del rapporto con la Juventus. Leonardo Bonucci si confessa in esclusiva a 360° ai microfoni di Premium Sport. Ecco le dichiarazioni del difensore nell'intervista realizzata da Ricky Buscaglia.



LA SCELTA DI ANDARE AL MILAN

"La trattativa è stata rapidissima. Gli amori nascono subito o non nascono mai. Ho scelto il Milan perché ha il progetto più ambizioso. Vivo di sfide e il Milan è una nuova sfida, una nuova pagina della mia carriera. L'ad Fassone, il ds Mirabelli e mister Montella mi hanno fatto subito sentire importante. Sono qui anche per il tanto entusiasmo che ho percepito dal giorno in cui sono arrivato".



L'ACCOGLIENZA DEI TIFOSI E A MILANELLO

"Mi ha piacevolmente sorpreso l'accoglienza dei tifosi: credevo di avvertire maggiore scetticismo. Questo però mi spinge a dare anche di più per questa causa mettendomi a disposizione della squadra, della società e dell'allenatore. La prima impressione che ho avuto quando sono entrato a Milanello è stata quella di sentirmi a casa. C'è gente che ti accoglie con il sorriso sulle labbra, pronta ad aiutarti per qualsiasi cosa. Sembra di vivere in una grande famiglia".



LA FASCIA DI CAPITANO

Non mi aspettavo di ricevere la fascia di capitano: è stata una scelta condivisa da club, squadra e allenatore. Io posso mettere a disposizione quello che mi è stato riconosciuto alla Juventus, ovvero personalità, carisma, leadership ed esperienza dopo 7 anni di successi soprattutto in Italia. L'importante è fare gruppo, essere uniti: non è importante il capitano ma la squadra. Il rapporto con Montolivo (ex capitano ndr)? Con Riccardo ho parlato subito di ciò che poteva succedere e poi è successo. Nessuno vuole passare sopra a nessun altro: se il Milan tornerà a vincere non vincerà soltanto il capitano ma vinceranno Donnarumma, Cutrone, Montolivo...tutti. Per il bene della società si deve essere squadra. Riccardo è una grandissima persona, un grande giocatore e abbiamo preso le decisioni tutti insieme: così aumenta la voglia di essere uniti. Non è Bonucci che decide...".



MONTELLA

"E' abbastanza tranquillo però con idee ben precise. Mi piace il suo modo di interpretare il calcio sul campo. Ho avuto modo di confrontarmi con lui su tante cose: è una persona molto intelligente e avrà un futuro da grande allenatore. Spero in questi 5 anni di contratto di vincere insieme a lui, al direttore, al presidente e alla squadra che si sta amalgamando sempre di più".



LA MENTALITA' VINCENTE ALLA JUVE

"Arrivi a certi traguardi quando crei una mentalità. Siamo stati fortunati ad avere nel momento peggiore un allenatore come Conte. La società è stata pronta a investire e a crescere, e lo sto avvertendo al Milan con la proprietà disposta a costruire qualcosa di importante. Ora starà a noi creare la giusta mentalità: dobbiamo avere voglia di vincere, di aiutarci l'uno con l'altro, di rendere partecipe ogni singolo membro di questa società dei nostri obiettivi".



ALLEGRI E L'ADDIO ALLA JUVE

"La Juventus è il passato. Ringrazio la Juve per quanto mi ha dato, abbiamo vinto e siamo cresciuti insieme però quando fai delle scelte ti assumi le responsabilità. Nel corso dell'anno Allegri e la Juve hanno compiuto scelte ben precise in alcune situazioni, io ho fatto le mie in seguito alle loro decisioni. Viviamo in un'era dove esce di tutto e di più attraverso i social network, a volte anche inesattezze. Quello è il male principale. Alla Juve sono stato alla grande. Abbiamo condotto in porto una stagione e mi è dispiaciuto viverla con quel finale perché non ci siamo goduti lo scudetto e la Coppa Italia. Ma è il passato. Ormai quanto è stato scritto e letto rimarrà e a me mi interessa. Voglio iniziare questa nuova grandissima avventura con la volontà di arrivare veramente in alto e magari ancora di più che in passato".

IL CONFRONTO CON SERGIO RAMOS

"Io secondo migliore difensore del mondo dopo Sergio Ramos? Fa piacere essere classificato così. Sergio Ramos ha dalla sua grandi qualità tattiche, senso della posizione e il fatto di fare gol pesanti in competizioni europee. Gli è riuscito più di qualche volta. Lo stimo, è una grande persona, gli ho parlato in diverse occasioni e si merita tutti i successi. Da parte mia c'è la voglia di continuare a migliorarmi: al Milan sono più affamato che mai".