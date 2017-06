Bonaventura, gol e dedica ai terremotati: "Forza Italia"

Le scosse di terremoto che da due giorni stanno terrorizzando le popolazioni del Centro Italianon potevano certo lasciare indifferente il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura, nato a San Severino Marche (provincia di Macerata). Subito dopo aver segnato la punizione della vittoria sul Pescara infatti l'ex Atalanta si è diretto verso una telecamera e ha mandato un bacio e un saluto alle popolazioni colpite dal sisma urlando "Forza Italia!".

Anche a fine partita, intervistato da Premium, Bonaventura ha voluto ribadire il concetto: "Voglio dedicare questo gol alla gente che sta soffrendo per il terremoto. So cosa significa perchè sono di quelle parti, gli mando un forte abbraccio e so che faremo qualcosa di concreto a livello di squadra per aiutarle". "Sono contento per la vittoria - aggiunto il match winner - abbiamo sofferto ma l'importante era vincere e non subire gol. Montella mi chiede sempre di fare un certo tipo di lavoro e ci metto il massimo impegno. Ripeto, sono contento, godiamoci questo terzo posto".