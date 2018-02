Bologna, Verdi: "Non sono pentito del no al Napoli"

L'affare Politano ha movimentato le ultime ore del mercato di gennaio ma il primo obiettivo sul quale si era tuffato il Napoli era Simone Verdi che, dopo qualche giorno di riflessione, aveva poi scelto di rimanere a Bologna. Una scelta di cui l'esterno non si pente: "Neanche per un attimo, non avrei fatto tutto questo casino per poi cambiare idea... - le parole al Corriere della Sera - forse ho sbagliato anche io, sono troppo riservato e invece avrei dovuto spiegare subito la mia scelta per calmare le acque".



Verdi spiega: "L'offera del Napoli poteva cambiarmi la carriera ma ho 25 anni e ho già giocato in sei squadre, a Bologna ho trovato la mia casa calcistica e sento di dover rimanere sino a giugno". Quindi, nessun'altra squadra dietro il no? "Mi viene da ridere, nessuno muoveva i fili: so ragionare da solo". E neanche paura del grande salto: "L'ambizione è sempre di giocare con grandi campioni ma qui sono a casa".



Nessun rancore per le parole di De Laurentiis: "Il problema non era il Napoli e non ho mai detto sì per poi cambiare idea. Sarri mi ha chiamato, ha capito la mia posizione con serenità e sensibilità".