Bologna-Torino, Donadoni: "Destro meglio di Belotti". Mihajlovic: "Maxi Lopez lavatrice"

Sinisa Mihajlovic arriva, si siede e alza un po' la voce. Roberto Donadoni no, è tranquillo, ma senza arrabbiarsi una frecciatina a Destro la tira. Bologna-Torino è una gara che conta relativamente per la classifica, i due allenatori hanno pensato di accenderla così alla vigilia.



"Maxi Lopez? La lavatrice c’è ancora". Miha tira fuori il pezzo forte verso la fine della conferenza, quando si è calmato. La metafora l'aveva già usata a inizio anno e la rispolvera così, nel giorno in cui si pensava che l'argentino potesse sostituire lo squalificato Belotti davanti: "Potrebbe giocare lui, come potrebbe giocare Boyé o Iturbe. Sicuramente saremo in 11, e uno di loro tre giocherà". Non Maxi: alla fine Sinisa non l'ha neppure convocato.



Anche Donadoni ha da dire qualcosa a un suo giocatore, sembrano complimenti, ma leggete tra le righe: "Duello impari tra Destro e Belotti? Per forza, perché Belotti non ci sarà. Avere lui da marcare o no, può darmi tranquillità in più. Destro ha degli aspetti da migliorare, ma lui li conosce bene e penso che passo dopo passo lo farà. Le occasioni di far gol le ha, il giocatore che determina deve saper sfruttare quelle poche occasioni che ha. Lewandowski ieri sera ha avuto una palla e ha fatto gol. Destro ha tutte le capacità per essere un bomber di razza, deve credere in se stesso. Dal punto di vista qualitativo, parlando di tecnica Destro è più forte di Belotti forse: e questo deve far riflettere". Eccola la stoccata.



Di Belotti, invece, Miha ha detto questo: "Vero che è fortissimo: ma segna perché è messo in condizione, perché noi giochiamo aggressivi". Merito al Toro. E Sinisa, del resto, lo aveva fatto capire quasi urlando ai giornalisti dopo le recenti critiche: "Si può chiedere ad un gruppo di andare oltre, ma non si può condannare quel gruppo se non ci riesce: a questa squadra abbiamo chiesto qualcosa di ulteriore, non di normale".